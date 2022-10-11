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    В центре Красного Села мужчины-сожители спорили об эмиграции. Одного увезли в морг, другого — в отдел

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    Труп 65-летнего жителя Ленобласти нашли в понедельник вечером на площади 1 Мая в Красном Селе. Рядом находился предполагаемый убийца. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 октября.

    О ножевом ранении в центре Красного Села сообщил прохожий накануне около девяти вечера. Прибывший наряд увидел на месте труп 65-летнего жителя деревни Мухоловка, а рядом — живого 58-летнего слесаря из той же деревни. Последний пояснил, что вез знакомого на своем «Ленд Ровере», когда между ними вспыхнула ссора. Пассажир достал нож и ударил им слесаря в руку, тот выхватил оружие и ответил тремя ударами в грудь и живот. После этого раненый вышел из машины и скончался. По данным «Фонтанки», пока мужчины боролись в салоне, автомобиль успел попасть в ДТП. Позже полиция выяснила, что водитель «Ленд Ровера» был пьян.

    Более того, установлено, что мужчины в деревне Мухоловка сожительствовали и испытывали друг к другу теплые чувства. Перед ссорой они говорили об эмиграции. Старший убеждал уезжать немедля. К слову, родом он из Казахстана. Тот, что помоложе, был за то, чтобы остаться в России, а в случае чего уезжать уже с третьей волной. Дискуссия быстро перешла в плоскость личных оскорблений, затем в ход пошел нож.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый процессуально задержан.

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