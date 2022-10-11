В центре Красного Села мужчины-сожители спорили об эмиграции. Одного увезли в морг, другого — в отдел

Труп 65-летнего жителя Ленобласти нашли в понедельник вечером на площади 1 Мая в Красном Селе. Рядом находился предполагаемый убийца. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 октября.



О ножевом ранении в центре Красного Села сообщил прохожий накануне около девяти вечера. Прибывший наряд увидел на месте труп 65-летнего жителя деревни Мухоловка, а рядом — живого 58-летнего слесаря из той же деревни. Последний пояснил, что вез знакомого на своем «Ленд Ровере», когда между ними вспыхнула ссора. Пассажир достал нож и ударил им слесаря в руку, тот выхватил оружие и ответил тремя ударами в грудь и живот. После этого раненый вышел из машины и скончался. По данным «Фонтанки», пока мужчины боролись в салоне, автомобиль успел попасть в ДТП. Позже полиция выяснила, что водитель «Ленд Ровера» был пьян.

