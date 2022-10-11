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    Петербурженка покатала девочку на лошади, а через полгода к ней пришел СК

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    Неудачный урок на лошади стал уголовным делом в Ломоносовском районе области.

    Индивидуальная тренировка у 7-летней девочки проходила в марте этого года в деревне Низино, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 октября. По предварительной информации, ребенок по недосмотру тренера — 27-летней петербурженки — упал с животного и попал в больницу.

    Согласно заключению эксперта, девочка получила травмы, квалифицированные как тяжелый вред здоровью.

    Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (118 УК РФ) было возбуждено накануне отделом СК области по Ломоносовскому району. Инструктора, которая работала в частном порядке, опросили и отпустили под обязательство о явке.

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