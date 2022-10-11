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    Шестиклассница в Колпино после встречи с «Ладой» вместо класса попала в палату

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    12-летнюю девочку увезли в больницу после ДТП в Колпино.

    «Лада Приора», за рулем которой был 51-летний житель Купчино, накануне около полудня двигалась по Тверской улице от улицы Ремизова до улицы Ижорских Батальонов, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 октября. Автомобиль не успел притормозить, когда прямо перед ним на проезжую части выскочила девочка-подросток. По предварительной информации, школьница перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    С травмами головы и груди пострадавшую увезли в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести.

    Водитель легковушки к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в этом году привлекался дважды.

    ГИБДД Колпинского района ведет проверку.

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