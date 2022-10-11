Минобороны РФ попросило «Ростех» нарастить темпы производства экипировки «Ратник»

Госкорпорация «Ростех» после просьбы Минобороны России нарастила темпы изготовления экипировки «Ратник». Контракт на 2022 год выполнен досрочно, начаты работы по выполнению гособоронзаказа на 2023 год. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на государственную корпорацию.

В «Ростехе» заявили, что госкомпания также планирует выполнить поставки на 2023 в досрочном порядке. Для наращивания темпов производитель перешел на сменный график работы и «организовал слаженную работу большой кооперации предприятий».