    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, южн

    763мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.31eur60.8

    Минобороны РФ попросило «Ростех» нарастить темпы производства экипировки «Ратник»

    4797
    9 комментариев

    Госкорпорация «Ростех» после просьбы Минобороны России нарастила темпы изготовления экипировки «Ратник». Контракт на 2022 год выполнен досрочно, начаты работы по выполнению гособоронзаказа на 2023 год. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на государственную корпорацию.

    В «Ростехе» заявили, что госкомпания также планирует выполнить поставки на 2023 в досрочном порядке. Для наращивания темпов производитель перешел на сменный график работы и «организовал слаженную работу большой кооперации предприятий».

    Над производством «Ратника» работает более 30 предприятий, выпускающих бронешлемы, бронежилеты и средства жизнеобеспечения.

    Главная особенность «Ратника» — возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи. Помимо базовой комплектации, разработаны командирская версия, комплекты для снайперов, пулеметчиков, экипажей боевых машин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close