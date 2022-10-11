Ребенок умер после урока физкультуры под Новосибирском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти второклассника в Новосибирской области. Об этом 11 октября сообщили в ведомстве.
Трагедия произошла накануне. По данным СК, восьмилетний ребенок разминался со всеми на уроке физкультуры в Сокурской СОШ Мошковского района. Внезапно ему стало плохо, и он упал. В школу сразу же вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось — он умер по пути в больницу.
Следователи допрашивают родственников погибшего и педагогов. Причины произошедшего выясняются.