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    Ребенок умер после урока физкультуры под Новосибирском

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти второклассника в Новосибирской области. Об этом 11 октября сообщили в ведомстве.

    Трагедия произошла накануне. По данным СК, восьмилетний ребенок разминался со всеми на уроке физкультуры в Сокурской СОШ Мошковского района. Внезапно ему стало плохо, и он упал. В школу сразу же вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось — он умер по пути в больницу.

    Следователи допрашивают родственников погибшего и педагогов. Причины произошедшего выясняются.

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