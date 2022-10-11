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    Школьника из Костромы подозревают в убийстве одноклассницы. Ее нашли в подъезде

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    В Костроме погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, ее ударили ножом, а подозревают в этом одноклассника школьницы.

    Девочка не вернулась домой вечером 10 октября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. На поиски выдвинулись криминалисты, полицейские, следователи и добровольцы, и скоро тело пропавшей с колото-резаной раной обнаружили в подъезде многоэтажного дома.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Подозревают в этом одноклассника девочки, с ним беседуют следователи и сотрудники ПДН. Назначены экспертизы, следствие проверит, в каких условиях жили и воспитывались дети, с кем общались и чем увлекались.

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