Школьника из Костромы подозревают в убийстве одноклассницы. Ее нашли в подъезде

В Костроме погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, ее ударили ножом, а подозревают в этом одноклассника школьницы.



Девочка не вернулась домой вечером 10 октября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. На поиски выдвинулись криминалисты, полицейские, следователи и добровольцы, и скоро тело пропавшей с колото-резаной раной обнаружили в подъезде многоэтажного дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Подозревают в этом одноклассника девочки, с ним беседуют следователи и сотрудники ПДН. Назначены экспертизы, следствие проверит, в каких условиях жили и воспитывались дети, с кем общались и чем увлекались.