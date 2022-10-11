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    В Ярославле проверяют историю с продавцом, который якобы ударил ребенка и заставлял его извиняться на коленях

    2021
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    Следственный комитет проверяет видео из Ярославля, на котором сотрудник магазина бьет по лицу ребенка. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

    По предварительным данным, мужчина требовал, чтобы мальчик встал на колени и извинился перед его сыном, которого якобы ударил. Ребенок объясняет: проявил агрессию, потому что сын продавца обозвал его мать. Сотрудник магазина упоминает, что простил мальчику кражу, и тот соглашается с этим.

    В МВД по Ярославской области сообщили, что мужчина 1980 года рождения (41–42 года) доставлен в отдел для разбирательств.

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