Стрелял по машинам, потом — по людям. Москвича обвиняют в покушении на полицейских

О подробностях происшествия 10 октября сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. По предварительным данным, ночью на 9-е число мужчина стоял в подъезде на Ярцевской улице и беспорядочно стрелял по припаркованным во дворе машинам. Очевидцы вызвали полицию, и нарушитель якобы начал стрелять и по патрульному автомобилю, а затем, выбежав из подъезда, и по полицейским. Один из них был госпитализирован, но ранен оказался и фигурант — ему ответили из табельного оружия.

В Москве расследуют уголовное дело о покушении на сотрудников полиции. Обвиняемый — 54-летний местный житель, его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Обвиняемого уже выписали из больницы. С места происшествия изъяли охотничье ружье, а из его квартиры — травматическое оружие, патроны и другие «представляющие интерес для следствия» предметы. Будут проведены баллистические, дактилоскопические, генетические, судебно-медицинские и другие экспертизы.



Мужчину обвиняют в покушении на жизнь сотрудников полиции и хулиганстве. Следствие ходатайствует об аресте.

