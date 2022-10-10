МВД Германии проверяет, связан ли глава агентства кибербезопасности с российскими спецслужбами

МВД Германии тщательно проверяет информацию о том, что глава национального агентства кибербезопасности Арне Шенбом может быть связан с российскими спецслужбами. Об этом 10 октября сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ведомства.



При этом официальный представитель МВД не смог уточнить, покинул ли Шенбом пост, отмечает РИА Новости.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что подозрения в отношении Шенбома возникли из-за его связи с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (Совет по кибербезопасности Германии). Он был ее соучредителем и руководителем, а в состав ассоциации входила компания по кибербезопасности Protelion — якобы «дочка» российской компании, основанной экс-сотрудником КГБ.