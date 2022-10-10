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    Любопытному петербургскому ленивцу исполнился год. Посмотрите, как он ест и обнимается с мамой

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    Детеныш ленивцев из Ленинградского зоопарка отметил первый день рождения. Он становится похожим на взрослого, но все еще много времени проводит с мамой.

    Видео с именинником 10 октября публикует пресс-служба зоопарка. Густой волнистой шерсткой малыш пошел в маму Соню, а вот повадками — в папу Ирвина: много ест, практически никогда не отказываясь от перекуса.

    Ленинградский зоопарк

    «Его любимыми лакомствами стали инжир, кукуруза, фундук, отварные картофель и яйцо. Именинник растёт здоровым, любопытным и активным», — радуются в зоопарке.

    Ленивец все чаще передвигается по вольеру один, но до сих пор часами может обниматься с мамой.

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