Любопытному петербургскому ленивцу исполнился год. Посмотрите, как он ест и обнимается с мамой

Детеныш ленивцев из Ленинградского зоопарка отметил первый день рождения. Он становится похожим на взрослого, но все еще много времени проводит с мамой.



Видео с именинником 10 октября публикует пресс-служба зоопарка. Густой волнистой шерсткой малыш пошел в маму Соню, а вот повадками — в папу Ирвина: много ест, практически никогда не отказываясь от перекуса.