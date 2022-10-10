Ударил ножом из-за насмешки. В Липецкой области мужчину задержали по делу о ранении подростка

В Липецкой области возбудили уголовное дело после нападения на 15-летнего подростка. Подозреваемого уже задержали — предположительно он ударил мальчика ножом в живот в городском парке.



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на контроль, сообщает 10 октября пресс-служба ведомства. Задержанного подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, два дня назад мужчина поссорился с группой подростков в парке и ударил одного из них ножом — «в ответ на насмешки и оскорбления». Пострадавшего госпитализировали с повреждением внутренних органов и сильным кровотечением, но сейчас «угрозы его жизни и здоровью нет».