Бывшая «дочка» Tetra Pak в РФ возобновила производство цветной упаковки

Предприятие бывшей «дочки» Tetra Pak — завод в подмосковной Лобне — решило проблему дефицита сырья и 1 октября возобновило производство цветной упаковки. Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас фабрика тестирует сырье из новых источников, включая локальных производителей, и получает картон из азиатских стран, пишет 10 октября «Коммерсантъ».
«С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности краски», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что после передачи бизнеса местному менеджменту ее юридическое название поменяли на АО «Упаковочные системы», торговое название находится на стадии разработки.
Шведский производитель упаковки Tetra Pak объявил о продаже своего российского подразделения местному руководству 26 июля. Вице-премьер Виктория Абрамченко в июле говорила, что, несмотря на это, завод Tetra Pak в Лобне не останавливал работу. Цветная упаковка пропала с прилавков российских магазинов из-за санкций — некоторые краски попали под запрет на ввоз в Россию.