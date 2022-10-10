Бывшая «дочка» Tetra Pak в РФ возобновила производство цветной упаковки

Предприятие бывшей «дочки» Tetra Pak — завод в подмосковной Лобне — решило проблему дефицита сырья и 1 октября возобновило производство цветной упаковки. Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас фабрика тестирует сырье из новых источников, включая локальных производителей, и получает картон из азиатских стран, пишет 10 октября «Коммерсантъ».

«С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности краски», — говорится в сообщении.