Петербургские депутаты не поддержали пришедшую из Думы идею лицензирования авторов экологических экспертиз

Комиссия Заксобрания Петербурга по экологии на заседании 10 октября не подержала федеральный законопроект «Об экологической экспертизе», которым предлагается ввести аттестацию специалистов — как для государственной, так и для общественной экспертиз.

Как рассказал «Фонтанке» глава комиссии, депутат Алексей Макаров, его коллеги прислушались к аргументам из доклада главного консультанта, председателя парламентской комиссии Заксобрания по городскому хозяйству Александра Карпова. Комментируя инициативу, он отметил в своей презентации, что она не содержит ни одного положения, которое было бы направлено на повышение качества экологической экспертизы и обеспечение экологической безопасности населения.