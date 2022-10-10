Петербургские депутаты не поддержали пришедшую из Думы идею лицензирования авторов экологических экспертиз

Комиссия Заксобрания Петербурга по экологии на заседании 10 октября не подержала федеральный законопроект «Об экологической экспертизе», которым предлагается ввести аттестацию специалистов — как для государственной, так и для общественной экспертиз.
Как рассказал «Фонтанке» глава комиссии, депутат Алексей Макаров, его коллеги прислушались к аргументам из доклада главного консультанта, председателя парламентской комиссии Заксобрания по городскому хозяйству Александра Карпова. Комментируя инициативу, он отметил в своей презентации, что она не содержит ни одного положения, которое было бы направлено на повышение качества экологической экспертизы и обеспечение экологической безопасности населения.
Предложенный законопроект (его авторами является группа депутатов Госдумы) «Об экологической экспертизе» нарушает принцип самостоятельности субъектов общественного контроля. Предполагается, что аттестация экспертов общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) будет производиться тем органом, деятельность которого косвенно оценивается в результате ОЭЭ. Госорган фактически получит возможность блокировать общественный контроль, в том числе через отказ экспертам в аккредитации, необеспечение аккредитации узких специалистов по отдельным отраслям, задержки внесения аккредитованных экспертов в реестр.
Карпов отметил, что законопроект противоречит действующему законодательству — закону об общих принципах местного самоуправления.
Кроме того, инициатива не устанавливает принципы и методы оценки экспертных компетенций кандидатов. «Вопросы», перечень которых должен быть разработан Минприроды, в принципе — как метод — непригодны для оценки компетенции экспертов. В Росприроднадзоре официально нет сотрудников, которые компетентны оценивать экспертов, а проекты нормативных актов, необходимых для запуска процедуры, не разработаны.
Государственная экологическая экспертиза является обязательной, в отличие от общественной экспертизы (ОЭЭ). В целом по стране ежегодно проводятся более 1000 госэкспертиз и менее 20 общественных. При этом эксперты госэкспертизы не несут никакой ответственности за недостатки проведенной работы.