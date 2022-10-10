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    Из Нарьян-Мара просят освободить от мобилизации оленеводов

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    Губернатор одного из самых малонаселенных субъектов России просит предоставить бронь от мобилизации оленеводам.

    Предложение о брони прозвучало 10 октября от губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Вопрос был поднят на заседании штаба по мерам поддержки мобилизованных.

    Оленеводство он назвал жизненно важной отраслью экономики и отметил, что так обеспечивается продовольственная безопасность региона.

    «Считаю, что те, кто работает в тундре и занимается оленеводством, должны получить бронь», — цитирует Бездудного РИА Новости.

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