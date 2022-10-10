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    Аксенов: Крымский мост полностью отремонтируют за полтора месяца

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    Глава Крыма Сергей Аксенов дал оценку срокам, за которые рабочие должны закончить ремонт Крымского моста. Он дает максимум полтора месяца.

    Слова Аксенова 10 октября приводит РИА Новости. Он убежден, что все работы будет закончены через месяц-полтора.

    Ранее зампред российского правительства Марат Хуснуллин сообщил, что на железнодорожной части моста надо менять два пролета, также водолазы обнаружили проблемы с опорами. Работы по их восстановлению начнутся на этой неделе и закончатся к выходным. Он уверяет, что на безопасность движения повреждения не влияют.

    У паромных переправ образовались огромные очереди из фур. Движение по мосту налажено, но реверсивное, то есть только по одной полосе.

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