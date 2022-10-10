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    Дело о фейках про российскую армию суд в Петербурге вернул прокурору из-за нарушений

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    Уголовное дело в отношении активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой вернулось из суда на прокурорский стол. Его оказалось невозможно рассмотреть.

    О решении Кировского райсуда вернуть материалы 10 октября сообщают правозащитники, информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города. Причина возврата — нарушения в обвинительном заключении, при которых уголовное дело не может быть рассмотрено судом.

    Смирнову судят по статье о фейках про российскую армию за пост в паблике «Демократический Петербург — Мирное сопротивление». Она в СИЗО с мая, в суд дело было передано в середине июля, до рассмотрения по существу оно не дошло.

    После обыска у Смирновой неизвестный заклеймил дверь в квартиру словом «Предатель».

    Еще одно аналогичное дело, в отношении Бориса Романова, приостановлено — подсудимый не приходил на заседания, сейчас он объявлен в розыск.

    Уголовное дело в отношении художницы Саши Скочиленко в суд еще не передано. Сева Королев, еще один обвиняемый в фейках, 10 октября слушает обвинительное заключение в первом заседании по существу. В Калининский райсуд поступили дела в отношении экс-священника Иоанна Курмоярова и менеджера Виктории Петровой.

    © Фонтанка.Ру

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