Глава Росгидромета Шумаков: Территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем остальная планета

Об этом 10 октября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу Росгидромета Игоря Шумакова. По словам специалиста, быстрее всего растёт температура северной полярной области страны, особенно в последние десятилетия. Площадь морского льда в Арктике сокращается, а многолетняя мерзлота, которая занимает две трети территории государства, деградирует.

«Совершенно понятная физика за этим стоит: это и то, что значительная часть территории нашей страны находится в высоких широтах, и то, что речь идет о суше, которая быстрее теплеет, чем океан», — сказал он.

Глава Росгидромета отметил, что вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти будет теплее самого тёплого в истории 2016-го, превышает 90%. С такой же вероятностью можно предположить, что средняя температура в 2022–2026 гг. будет выше, чем в последние пять лет.