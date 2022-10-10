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    Глава Росгидромета Шумаков: Территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем остальная планета

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    Территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем вся остальная планета, — в результате происходит деградация и сокращение.

    Об этом 10 октября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу Росгидромета Игоря Шумакова. По словам специалиста, быстрее всего растёт температура северной полярной области страны, особенно в последние десятилетия. Площадь морского льда в Арктике сокращается, а многолетняя мерзлота, которая занимает две трети территории государства, деградирует.

    Объяснение этому дал директор Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Владимир Катцов.

    «Совершенно понятная физика за этим стоит: это и то, что значительная часть территории нашей страны находится в высоких широтах, и то, что речь идет о суше, которая быстрее теплеет, чем океан», — сказал он.

    Глава Росгидромета отметил, что вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти будет теплее самого тёплого в истории 2016-го, превышает 90%. С такой же вероятностью можно предположить, что средняя температура в 2022–2026 гг. будет выше, чем в последние пять лет.

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