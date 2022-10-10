В 2023 году в Кудрово появится разноцветный детский сад на 110 мест

На Европейском проспекте в Кудрово началось строительство нового детского садика. Как отмечают в холдинге Setl Group, он рассчитан на 110 детей от полутора до семи лет. Ввести объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2023 года.



Здание cадика будет состоять из двух- и трехэтажных блоков с яркими цветовыми акцентами. На трех этажах будут отдельные групповые помещения; кроме того, в садике запроектированы игровые комнаты, спальни, помещения для кружков, зал для физкультуры и музыки, медпункт с процедурным кабинетом, помещения для логопеда и психолога, кухня, рабочие кабинеты и кладовые. Для маломобильных посетителей между этажами будет ходить лифт.

