Глава МИД Финляндии заявил, что страна пока не намерена закрывать свои консульства в России

Финляндия пока не собирается закрывать свои консульства в России. Об этом 10 октября сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто, его цитируют СМИ страны.



«У Финляндии есть консульства в Мурманске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и посольство в Москве. Если есть потребность закрыть консульство, то это двусторонний вопрос между Финляндией и Россией», — заявил Хаависто.

По его словам, сейчас признано необходимым поддерживать собственную консульскую сеть в России — в этих российских регионах есть финские граждане и компании. Тем не менее, добавил он, ситуация постоянно отслеживается.