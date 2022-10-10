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    Глава МИД Финляндии заявил, что страна пока не намерена закрывать свои консульства в России

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    Финляндия пока не собирается закрывать свои консульства в России. Об этом 10 октября сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто, его цитируют СМИ страны.

    «У Финляндии есть консульства в Мурманске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и посольство в Москве. Если есть потребность закрыть консульство, то это двусторонний вопрос между Финляндией и Россией», — заявил Хаависто.

    По его словам, сейчас признано необходимым поддерживать собственную консульскую сеть в России — в этих российских регионах есть финские граждане и компании. Тем не менее, добавил он, ситуация постоянно отслеживается.

    Ранее мэр финского города Турку Минна Арве попросила МИД закрыть консульство России в этом городе. Политик заявила, что «Турку не нужно присутствие российского государства».

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