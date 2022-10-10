«Не настолько все плохо». Журналиста «Фонтанки» не взяли добровольцем по записи на «Госуслугах»

«Фонтанка» опробовала цифровой механизм, с помощью которого гражданам предлагают пойти добровольцем в зону боевых действий. Такую возможность с начала октября получили все, кто зарегистрирован на сайте «Госуслуги».

«Граждане, которые не получили повестку, могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», — объясняет предваряющее запись в военкомат сообщение.

Здесь же указаны требования к кандидату: • Гражданство РФ • Нахождение в запасе

• Наличие военно-учётной специальности Предельный возраст призыва — до 50 лет у рядовых, до 60 лет у младших офицеров, до 65 лет у старших офицеров. Категории годности А, Б, В. Для вступления в добровольческий отряд необходимо также быть гражданином РФ, иметь в анамнезе военную службу или военные сборы либо же быть стрелком-спортсменом, охотником, силовиком или казаком. Корреспондент «Фонтанки» подходила по двум параметрам — возраст и здоровье. Ни военного билета, ни службы в армии, ни участия в сборах — ничего. Среди спортсменов, казаков и силовиков не замечена.

Заявка в добровольцы успешно ушла в Минобороны и была там зарегистрирована 4 октября. А 7 октября пришло приглашение на разговор в военкомат по месту жительства. С собой полагалось иметь паспорт, военный билет (при наличии), ИНН, СНИЛС, копию трудовой книжки, документы об образовании и банковские реквизиты карты «Мир». В понедельник, 10 октября, в военкомате Приморского района было людно. Очередь двигалась стремительно, приближая журналиста к моменту истины. Мужчины интересовались у выходивших из кабинета: «Ну как?» У корреспондента «Фонтанки» тоже спросили. После ответа «Я доброволец» возникла пауза и очередь вжалась в стены, поместив журналиста в круг недоумения.

В просторном кабинете на третьем этаже было с десяток столов — стала понятна скорость, с которой двигалась очередь. — Вы по какому вопросу? — спросил сотрудник военкомата. — Я добровольцем. — Чего??? — Ну вот же я на «Госуслугах» записалась, мне сказали прийти.

— Милая, не смотри никакие «Госуслуги», ни СМС, ни телефон. Вот придёт такая повестка (похлопал по столу с бумагами), тогда и поговорим. Но надеюсь, не придёт. Не настолько все плохо, чтобы мы мужиками не могли справиться. Корреспондент «Фонтанки» стала молча убирать в рюкзак свои никому не нужные диплом журфака, трудовую и паспорт. Сотрудник военкомат молча за этим наблюдал.