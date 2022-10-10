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    Хуснуллин рассказал, когда отремонтируют часть Крымского моста

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    Два пролета железнодорожной части Крымского моста подлежат замене, а с опорами вопрос должен быть закрыт к концу недели. О сроках ремонта 10 октября рассказал на совещании с Мишустиным заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

    По его словам, которые цитируют РИА Новости и ТАСС, на железнодорожной части еще ведется обследование, но предварительно понятно, что придется менять два пролета. Он отдельно отметил, что по одной ветке поезда поехали и «на доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют».

    Также Хуснуллин сообщил о повреждениях опор моста, которые уже до конца текущей недели будут устранены. Дефекты были обнаружены с помощью водолазов. В этом случае зампред также заверил начальство, что на безопасность движения по открытой полосе повреждение и ремонт не влияют. Поставки металлоконструкций вскоре начнутся.

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