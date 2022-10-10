Хуснуллин рассказал, когда отремонтируют часть Крымского моста

Два пролета железнодорожной части Крымского моста подлежат замене, а с опорами вопрос должен быть закрыт к концу недели. О сроках ремонта 10 октября рассказал на совещании с Мишустиным заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, которые цитируют РИА Новости и ТАСС, на железнодорожной части еще ведется обследование, но предварительно понятно, что придется менять два пролета. Он отдельно отметил, что по одной ветке поезда поехали и «на доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют».