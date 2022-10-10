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    «Сейчас мама приедет и убьёт». Бастрыкин заинтересовался екатеринбурженкой, которая держит в страхе школьный класс

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    Следственный комитет Свердловской области проверяет информацию о нападении на подростка в школе Екатеринбурга. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт доклад о женщине с тяжёлой рукой, которая якобы кошмарит класс.

    Как сообщили в пресс-службе СКР 10 октября, по поручению Бастрыкина проверку случившегося поставят на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным следствия, в одной из школ Екатеринбурга ученику досталось от чужой матери.

    Семья мальчика и родители его одноклассников полагают, что причиной драки стал конфликт между школьниками. Как говорят, дети помирились, но один, судя по всему, рассказал о случившемся матери, та перешла к решительным действиям.

    «Она его прямо пинала, и ногами по голове, и руками по голове била, кулаками», — рассказывает мать пострадавшего E1.RU. Агрессивная женщина якобы успела наведаться не только к ним домой, где ломилась в квартиру с монтировкой и мужчиной, но и навестила семьи других школьников и само учебное заведение.

    Как сообщили изданию родители, сын нарушительницы их спокойствия рассылает по чатам школьников предупреждение: «Сейчас моя мама приедет и убьёт». 7 октября родители разрешили детям не приходить на уроки, опасаясь за их безопасность.

    В школе заявили, что в свою очередь обратились в прокуратуру и полицию. «Как бороться с неадекватными родителями образовательному учреждению? Мы сразу передали [всё в полицию], сейчас поедем ещё раз», — приводит портал ответ замдиректора по воспитательной работе учреждения.

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