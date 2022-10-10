«Сейчас мама приедет и убьёт». Бастрыкин заинтересовался екатеринбурженкой, которая держит в страхе школьный класс

Следственный комитет Свердловской области проверяет информацию о нападении на подростка в школе Екатеринбурга. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт доклад о женщине с тяжёлой рукой, которая якобы кошмарит класс.

Как сообщили в пресс-службе СКР 10 октября, по поручению Бастрыкина проверку случившегося поставят на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным следствия, в одной из школ Екатеринбурга ученику досталось от чужой матери.

Семья мальчика и родители его одноклассников полагают, что причиной драки стал конфликт между школьниками. Как говорят, дети помирились, но один, судя по всему, рассказал о случившемся матери, та перешла к решительным действиям.

«Она его прямо пинала, и ногами по голове, и руками по голове била, кулаками», — рассказывает мать пострадавшего E1.RU. Агрессивная женщина якобы успела наведаться не только к ним домой, где ломилась в квартиру с монтировкой и мужчиной, но и навестила семьи других школьников и само учебное заведение.