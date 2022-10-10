Алла Пугачева опубликовала первое фото после информации о своем отъезде: «Молюсь о вас и мире»

Алла Пугачева утром 10 октября опубликовала пост в соцсетях, в котором отблагодарила своих многочисленных поклонников «за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи».
«Молюсь о вас и мире на Святой Земле. Я счастлива», — написала она. Это первая публикация, сделанная певицей, после появления в СМИ слухов о ее отъезде из России.
Пост Пугачевой не остался не замеченным. Спустя два часа во «ВКонтакте» на странице Виталия Милонова появилась публикация, в которой он призвал лишить ее звания народной артистки.
«Это сложный, тяжёлый шаг, на который нужно пойти. Потому что тем, кто открещивается от нашей страны, надо облегчить жизнь. Чтобы ничего их не тяготило», — заявил он, добавив, что прошлое Пугачевой было достойно этого звания, а от нынешнего «она отказалась сама». По мнению политика, артистка «своим обращением унизила обычных людей» и «плюнула им в лицо».
Милонов написал, что «попытается инициировать» лишение Пугачевой звания.
Алла Пугачева — народная артистка СССР (награда выше, чем звание народной артистки РСФСР), звание ей было присвоено в 1991 году.