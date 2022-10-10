Алла Пугачева опубликовала первое фото после информации о своем отъезде: «Молюсь о вас и мире»

Алла Пугачева утром 10 октября опубликовала пост в соцсетях, в котором отблагодарила своих многочисленных поклонников «за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи».



«Молюсь о вас и мире на Святой Земле. Я счастлива», — написала она. Это первая публикация, сделанная певицей, после появления в СМИ слухов о ее отъезде из России.



Пост Пугачевой не остался не замеченным. Спустя два часа во «ВКонтакте» на странице Виталия Милонова появилась публикация, в которой он призвал лишить ее звания народной артистки.

