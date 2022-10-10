Под Ярославлем горело предприятие Минобороны. Погиб человек

На предприятии Минобороны под Ярославлем произошёл крупный пожар, погиб человек. Об этом сообщает портал 76.ru 10 октября.
Огонь охватил кровлю АО «6 АРСЕНАЛ» в поселке Бурмакино Некрасовского района. Из-за ЧП эвакуировали детский сад и школу. Площадь возгорания составила 600 квадратов.
Как уточнил глава Некрасовского района Павел Кулаков, на складе могли находиться взрывчатые вещества. В настоящее время возгорание локализовано, пожарные осуществляют проливку склада.
В результате пожара погиб 33-летний рабочий. Двое пострадавших госпитализированы, сообщает Следственный комитет по Ярославской области.