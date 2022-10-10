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    Под Ярославлем горело предприятие Минобороны. Погиб человек

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    На предприятии Минобороны под Ярославлем произошёл крупный пожар, погиб человек. Об этом сообщает портал 76.ru 10 октября.

    Огонь охватил кровлю АО «6 АРСЕНАЛ» в поселке Бурмакино Некрасовского района. Из-за ЧП эвакуировали детский сад и школу. Площадь возгорания составила 600 квадратов.

    Как уточнил глава Некрасовского района Павел Кулаков, на складе могли находиться взрывчатые вещества. В настоящее время возгорание локализовано, пожарные осуществляют проливку склада.

    В результате пожара погиб 33-летний рабочий. Двое пострадавших госпитализированы, сообщает Следственный комитет по Ярославской области.

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