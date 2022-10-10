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    Хлопок — и машина пылает. В Мурино сгорела KIA из Воронежской области

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    Жительница Воронежской области осталась без машины во Всеволожском районе Ленобласти ночью 10 октября. Машина сгорела полностью, а перед пожаром слышали хлопок.

    В 02:44 понедельника в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 8 по Охтинской аллее в Мурино, стало известно «Фонтанке». Заявитель рассказал полицейским, что перед возгоранием слышал хлопок, и предположил, что могли что-то скинуть сверху.

    Как выяснилось, загорелся автомобиль KIA Sportage 2016 года выпуска, принадлежащий 33-летней жительнице Воронежской области. Огонь уничтожил машину полностью. Люди не пострадали.

    Сумма ущерба устанавливается. Обстоятельства возгорания выясняет полиция.

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