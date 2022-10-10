Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение роли банков в финансовых кризисах

Шведская королевская академия наук 10 октября назвала обладателей Нобелевской премии по экономике, как неофициально называют Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Лауреатами в 2022 году стали американские исследователи Бен Бернанке (экс-председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США), Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.
«Их открытия помогли обществу справляться с финансовыми кризисами», — говорится в сообщении о присуждении премии.
Исследования, за которые награждают названных специалистов, были проведены ими еще в 1980-е и помогли человечеству научиться регулировать финансовые рынки и преодолевать кризисы. Ученые рассмотрели, каким может быть оптимальное решение ситуации, когда вкладчики хотят иметь мгновенный доступ к своим деньгам, а те, кто получил кредиты, — гарантию, что их не заставят досрочно деньги возвращать. В теории Даймонда и Дибвига говорилось, что особенно опасны для банков слухи о скором крахе. Однако эту уязвимость может предотвратить правительство, выступив гарантом и обеспечив страхование депозитов.
В качестве примера ученые проанализировали Великую депрессию 1930-х и роль в ее усугублении «набегов» на банки.
В резюме комитета по присуждению премии сказано, что находки лауреатов помогли обществу избежать серьезных кризисов и дорогостоящей помощи.