Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение роли банков в финансовых кризисах

Шведская королевская академия наук 10 октября назвала обладателей Нобелевской премии по экономике, как неофициально называют Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Лауреатами в 2022 году стали американские исследователи Бен Бернанке (экс-председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США), Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.



«Их открытия помогли обществу справляться с финансовыми кризисами», — говорится в сообщении о присуждении премии.

