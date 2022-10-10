Петербурженка погибла на путях, проглядев опасность за грузовым составом. В Колпино поезд сбил мужчину

За выходные два человека получили смертельные травмы на железнодорожных путях Петербурга и Ленинградской области. По предварительным данным полиции, оба торопились на противоположную сторону вразрез с правилами.



Как сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу 10 октября, в минувшие выходные на 29-м км возле станции Колпино погиб мужчина, переходивший пути в непредназначенном для этого месте перед поездом, следующим в Мурманск.

