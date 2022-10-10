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    Петербурженка погибла на путях, проглядев опасность за грузовым составом. В Колпино поезд сбил мужчину

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    За выходные два человека получили смертельные травмы на железнодорожных путях Петербурга и Ленинградской области. По предварительным данным полиции, оба торопились на противоположную сторону вразрез с правилами.

    Как сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу 10 октября, в минувшие выходные на 29-м км возле станции Колпино погиб мужчина, переходивший пути в непредназначенном для этого месте перед поездом, следующим в Мурманск.

    Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Личность погибшего устанавливает полиция.

    Накануне в начале четвёртого часа дня под колёса электропоезда попала 22-летняя петербурженка. Девушка переходила железную дорогу на станции Антропшино в Ленобласти по пешеходному переходу, но на красный сигнал.

    «Увидеть приближающийся электропоезд ей помешал грузовой состав, находившийся на соседнем пути», — рассказали в ведомстве.

    Петербурженка скончалась. Сотрудники транспортной полиции и транспортного следствия выясняют все обстоятельства случившегося.

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