Петербурженка погибла на путях, проглядев опасность за грузовым составом. В Колпино поезд сбил мужчину

За выходные два человека получили смертельные травмы на железнодорожных путях Петербурга и Ленинградской области. По предварительным данным полиции, оба торопились на противоположную сторону вразрез с правилами.
Как сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу 10 октября, в минувшие выходные на 29-м км возле станции Колпино погиб мужчина, переходивший пути в непредназначенном для этого месте перед поездом, следующим в Мурманск.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Личность погибшего устанавливает полиция.
Накануне в начале четвёртого часа дня под колёса электропоезда попала 22-летняя петербурженка. Девушка переходила железную дорогу на станции Антропшино в Ленобласти по пешеходному переходу, но на красный сигнал.
«Увидеть приближающийся электропоезд ей помешал грузовой состав, находившийся на соседнем пути», — рассказали в ведомстве.
Петербурженка скончалась. Сотрудники транспортной полиции и транспортного следствия выясняют все обстоятельства случившегося.