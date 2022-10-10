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    Уникальный случай. 14-летнему юноше нужна помощь в лечении опасного заболевания

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    Адам родился с редкой патологией кожи — практически всё тело мальчика было покрыто гигантскими невусами. Его случай уникальный. Даже пришлось обращаться к норвежским специалистам за экспериментальным лечением. Но убрать удалось далеко не все новообразования. Сейчас помочь Адаму готовы петербургские хирурги.

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    Адам Асиев, 14 лет.

    Меланоформный невус туловища.

    Требуется серия операций. Стоимость 3 168 540 рублей.

    В роддоме маму засыпали вопросами: «Чем болеет папа? Где работают родители? Какие патологии были в семье?» Осмотреть Адама она смогла только через несколько часов. На спине младенца было огромное выпуклое, похожее на рюкзачок тёмно-бурое пятно. По всему телу были похожие пятна поменьше.

    Позже ей объяснили, что это невус. Но новообразования нетипичны, их очень много. Даже опытные онкологи и хирурги видели такое впервые. Удалить пятна стандартными способами было невозможно, просто неоткуда было брать здоровую кожу.

    Адаму удалось попасть на лечение в норвежскую клинику, где использовали уникальный метод регенерации кожи Integra. Малышу провели три операции, чтобы убрать самый большой невус со спины. После ещё год нужно было ходить в специальном корсете. Для такого крохи это было испытанием, но Адам его выдержал.

    Невусы опасны тем, что в любой момент могут переродиться в меланому. Агрессивнейший вид рака очень тяжело поддаётся лечению. Запустить процесс может любая травма, даже натирающая одежда. Но опаснее всего — солнечный свет. Поэтому семья переехала из жаркого Дагестана на север России, в Нижневартовск.

    Оттуда мама с мальчиком ездила за лечением в Москву. Столичные специалисты использовали метод иссечения, то есть попросту «срезали» невусы. Это очень долгий и травматичный способ. Кроме того, самые сложные пятна на голове, шее и пояснице врачи трогать боялись. А ведь именно их и нужно удалять в первую очередь. Невусы здесь опаснее всего, потому что дефектные клетки могут распространиться вглубь и поразить головной и спинной мозг. Это приведёт к серьезнейшим неврологическим нарушениям.

    Взяться за сложное лечение готовы в Петербурге, где есть специалист с мировым именем, которая специализируется на удалении таких новообразований. За помощью к ней обращаются пациенты не только из других регионов, но и из других стран. Для Адама составили план лечения. За четыре этапа самые большие и опасные невусы полностью уберут. А за оставшимися небольшими пятнами нужно будет только наблюдать.

    Но стоимость операций велика — более трёх миллионов рублей. Для матери-одиночки с тремя детьми оплатить такой счёт — задача непосильная. За помощью женщина обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор. На данный момент собрано лишь 5 % от нужной суммы.

    «Для Адама это лечение — реальный шанс впервые в жизни забыть о постоянных операциях и риске развития смертельно опасной меланомы», — говорят в фонде.

    Важна любая сумма.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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