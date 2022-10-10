Уникальный случай. 14-летнему юноше нужна помощь в лечении опасного заболевания

Адам родился с редкой патологией кожи — практически всё тело мальчика было покрыто гигантскими невусами. Его случай уникальный. Даже пришлось обращаться к норвежским специалистам за экспериментальным лечением. Но убрать удалось далеко не все новообразования. Сейчас помочь Адаму готовы петербургские хирурги.

Поделиться Поделиться





Адам Асиев, 14 лет.

Меланоформный невус туловища.

Требуется серия операций. Стоимость 3 168 540 рублей.

В роддоме маму засыпали вопросами: «Чем болеет папа? Где работают родители? Какие патологии были в семье?» Осмотреть Адама она смогла только через несколько часов. На спине младенца было огромное выпуклое, похожее на рюкзачок тёмно-бурое пятно. По всему телу были похожие пятна поменьше.



Позже ей объяснили, что это невус. Но новообразования нетипичны, их очень много. Даже опытные онкологи и хирурги видели такое впервые. Удалить пятна стандартными способами было невозможно, просто неоткуда было брать здоровую кожу.

Адаму удалось попасть на лечение в норвежскую клинику, где использовали уникальный метод регенерации кожи Integra. Малышу провели три операции, чтобы убрать самый большой невус со спины. После ещё год нужно было ходить в специальном корсете. Для такого крохи это было испытанием, но Адам его выдержал.



Невусы опасны тем, что в любой момент могут переродиться в меланому. Агрессивнейший вид рака очень тяжело поддаётся лечению. Запустить процесс может любая травма, даже натирающая одежда. Но опаснее всего — солнечный свет. Поэтому семья переехала из жаркого Дагестана на север России, в Нижневартовск.

Оттуда мама с мальчиком ездила за лечением в Москву. Столичные специалисты использовали метод иссечения, то есть попросту «срезали» невусы. Это очень долгий и травматичный способ. Кроме того, самые сложные пятна на голове, шее и пояснице врачи трогать боялись. А ведь именно их и нужно удалять в первую очередь. Невусы здесь опаснее всего, потому что дефектные клетки могут распространиться вглубь и поразить головной и спинной мозг. Это приведёт к серьезнейшим неврологическим нарушениям.



Взяться за сложное лечение готовы в Петербурге, где есть специалист с мировым именем, которая специализируется на удалении таких новообразований. За помощью к ней обращаются пациенты не только из других регионов, но и из других стран. Для Адама составили план лечения. За четыре этапа самые большие и опасные невусы полностью уберут. А за оставшимися небольшими пятнами нужно будет только наблюдать.



Но стоимость операций велика — более трёх миллионов рублей. Для матери-одиночки с тремя детьми оплатить такой счёт — задача непосильная. За помощью женщина обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор. На данный момент собрано лишь 5 % от нужной суммы.

