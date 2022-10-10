Порядка 200 мобилизованных обратились к приставам Петербурга и области о приостановлении взыскания долгов

Приставы Петербурга и области совершили совместный выезд в Мобилизационный центр Выборгского района.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 10 октября, мобильный пункт был организован прямо в военной части, где мобилизованные граждане проходят обучение.
Всего сотрудниками службы было принято порядка 200 заявлений от военнослужащих из разных регионов России, преимущественно Северо-Западного федерального округа. Из них 70 — от жителей Петербурга. Исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению.
В Петербурге таких производств на данный момент приостановлено порядка 300.