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    Мобилизация

    Порядка 200 мобилизованных обратились к приставам Петербурга и области о приостановлении взыскания долгов

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    Приставы Петербурга и области совершили совместный выезд в Мобилизационный центр Выборгского района.

    Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 10 октября, мобильный пункт был организован прямо в военной части, где мобилизованные граждане проходят обучение.

    Всего сотрудниками службы было принято порядка 200 заявлений от военнослужащих из разных регионов России, преимущественно Северо-Западного федерального округа. Из них 70 — от жителей Петербурга. Исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению.

    В Петербурге таких производств на данный момент приостановлено порядка 300.

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