    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, южн

    766мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd62.31eur60.8

    Даже за город ехать не надо. Белые грибы появились в Удельном парке

    2667
    1 комментарий
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    У любителей тихой охоты этой осенью праздник. Мало того, что грибы есть даже в середине октября, так собирать их можно, даже не выезжая из Петербурга.

    Так, любимые всеми белые грибы начали расти в Удельном паре. Петербуржец Антон в выходные насобирал там несколько белых, находили их и другие гуляющие. «Я сначала и не поверил. Вижу, стоит такой польский [белый] гриб, скромно прикрывшись листиком», — рассказывает он 10 октября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». На фотографиях с десяток белых — находки как самого Антона, три-четыре штуки, так и других грибников.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close