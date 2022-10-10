Даже за город ехать не надо. Белые грибы появились в Удельном парке

У любителей тихой охоты этой осенью праздник. Мало того, что грибы есть даже в середине октября, так собирать их можно, даже не выезжая из Петербурга.



Так, любимые всеми белые грибы начали расти в Удельном паре. Петербуржец Антон в выходные насобирал там несколько белых, находили их и другие гуляющие. «Я сначала и не поверил. Вижу, стоит такой польский [белый] гриб, скромно прикрывшись листиком», — рассказывает он 10 октября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». На фотографиях с десяток белых — находки как самого Антона, три-четыре штуки, так и других грибников.

