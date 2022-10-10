Петербуржец, выезжая на Бутлерова, не пропустил KIA и отправил в больницу женщину с ребенком

Выезд из двора на дорогу закончился ДТП с пострадавшими в Калининском районе Петербурга. Травмы получили водитель и юная пассажирка не пропущенной выезжавшим машины.
В 9:35 у дома 30 по улице Бутлерова 58-летний петербуржец, выезжая на автомобиле Hyundai Solaris с прилегающей территории на Бутлерова, не пропустил ехавший по ней от улицы Верности к улице Фаворского KIA Rio. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 октября.
За рулем «КИА» была 60-летняя петербурженка. Она получила рваную рану голени и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Также пострадала ее 6-летняя пассажирка. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб позвоночника. Ее тоже доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного дела и назначено административное расследование. Известно, что водитель «Соляриса» за 2022 год 18 раз привлекался за нарушения ПДД. За женщиной-водителем «Рио» числятся семь нарушений. Оба все свои штрафы оплатили.