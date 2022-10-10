Петербуржец, выезжая на Бутлерова, не пропустил KIA и отправил в больницу женщину с ребенком

Выезд из двора на дорогу закончился ДТП с пострадавшими в Калининском районе Петербурга. Травмы получили водитель и юная пассажирка не пропущенной выезжавшим машины.



В 9:35 у дома 30 по улице Бутлерова 58-летний петербуржец, выезжая на автомобиле Hyundai Solaris с прилегающей территории на Бутлерова, не пропустил ехавший по ней от улицы Верности к улице Фаворского KIA Rio. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 октября.