Путин рассказал о ракетных ударах по Украине: главные новости вокруг СВО за 10 октября

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, подходы к ведению спецоперации изменились после удара по территории Украины Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 10 октября.

Удары по Украине Утром в Киеве прогремела серия взрывов — об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с изданием УНИАН заявил, что «в Киеве были слышны четыре взрыва». УНИАН сообщили о повторных ударах по Днепру, двух прилетах по Житомиру, а также взрывах в Тернополе и Хмельницком. По сообщениям СМИ, в крупнейших городах Украины пропало электричество. В некоторых районах Львовской и Киевской области, Хмельницке оно пропало частично, в Житомире электричества нет по всему городу.

Позднее на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин подтвердил, что ракетные удары по Киеву были запущены «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Если теракты на территории России будут продолжаться, ответы со стороны РФ «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации». Путину доложили о предварительных итогах расследования ЧП на Крымском мосту

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы рассказать о ходе расследования уголовного дела о происшествии на Крымском мосту. По словам Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», установлен маршрут движения грузовика, который взорвался на мосту — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия и Краснодарский край, также известны перевозчики. — Мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма, — заявил Александр Бастрыкин. — Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму.

Путин встретился с губернаторами: что он сказал Владимир Путин провел онлайн-встречу с новоизбранными губернаторами регионов. Вот что он сообщил во время этой встречи:

избирательная кампания в РФ в сентябре прошла открыто, конкурентно и чисто, без скандалов и резонансных снятий кандидатов;

РФ сталкивается с внешним давлением, это накладывает особую ответственность на глав регионов;

губернаторы должны держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации;

все принятые решения по частичной мобилизации, включая соцгарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться;

«к сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго»;

главы регионов должны обеспечить функционирование региональных экономик, несмотря на санкции;

выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла, несмотря на жесткие санкции;

губернаторы должны следить за ситуацией не по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей — «в этом залог стабильности в обществе».

Глава Крыма заявил, что подходы к ведению спецоперации изменились

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены».

— Подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае всё закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут, — написал Аксенов у себя в Telegram-канале.

СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу и Марию Захарову Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, директора ФСБ России Александра Бортникова, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, сенатора Валентину Матвиенко, директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

По данным Следственного комитета России, Медведеву инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — статья 110 Уголовного кодекса Украины. СК РФ считает, что «решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием председателя Совета безопасности РФ. Следствие намерено установить «конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения».