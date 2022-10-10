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    Акции «Газпрома» рухнули почти на 22 %

    10918
    31 комментарий

    Акции «Газпрома» утром 10 октября на Московской бирже упали почти на 22 %.

    Сейчас цена составляет 152,77 рубля за акцию.

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