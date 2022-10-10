Акции «Газпрома» рухнули почти на 22 %

Акции «Газпрома» утром 10 октября на Московской бирже упали почти на
Сейчас цена составляет 152,77 рубля за акцию.
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Акции «Газпрома» утром 10 октября на Московской бирже упали почти на
Сейчас цена составляет 152,77 рубля за акцию.
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