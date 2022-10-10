В центре Петербурга мужчине перерезали горло на проезжей части

Молодого мужчину увезли в тяжелом состоянии с Лиговского проспекта в Петербурге.



Его, лежащего на дороге у дома 105 с окровавленной шеей, увидел пешеход и вызвал скорую и полицию накануне около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 октября.



Пострадавшего (на вид ему 23 года) с резаной раной шеи увезли в Мариинскую больницу и поместили в реанимацию. Полиция Центрального района устанавливает личность мужчины, а также обстоятельства, при которых он получил ранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.