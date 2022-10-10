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    Шесть машин столкнулись на КАД, растёт пробка

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    Крупная пробка длиной почти 8 километров растянулась на востоке КАД Петербурга из-за массовой аварии утром 10 октября.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8:15 на 29-м километре внешнего кольца столкнулись шесть попутных легковых автомобилей. Они заняли третью и четвёртую полосы. На место направлены сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу.

    Кадры с места аварии публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По данным «Яндекс.Карт», пробка составляет почти 8 километров.

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    Заторы наблюдаются и на юге КАД. В целом в Петербурге обычные для этого времени 5 баллов.

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