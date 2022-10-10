Шесть машин столкнулись на КАД, растёт пробка

Крупная пробка длиной почти 8 километров растянулась на востоке КАД Петербурга из-за массовой аварии утром 10 октября.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8:15 на 29-м километре внешнего кольца столкнулись шесть попутных легковых автомобилей. Они заняли третью и четвёртую полосы. На место направлены сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу.
Кадры с места аварии публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По данным «Яндекс.Карт», пробка составляет почти 8 километров.
Заторы наблюдаются и на юге КАД. В целом в Петербурге обычные для этого времени 5 баллов.