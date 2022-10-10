Велосипедист на Васильевском сбил пешеходов — мать и сына

Ещё не все велосипедисты в Петербурге закрыли сезон. ДТП без участия автомобиля произошло на Васильевском острове в Петербурге. Пострадали двое. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 октября.



35-летний петербуржец на велосипеде совершил наезд на двух пешеходов 9 октября около 15:15 в зоне регулируемого пешеходного перехода на пересечении Малого проспекта и 4-й линии В.О.



О ДТП в службу 112 сообщил сам велосипедист. Медики скорой помощи госпитализировали 34-летнюю мать и 11-летнего мальчика, шестиклассника. У обоих черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ушибы и ссадины, у ребёнка также повреждены зубы. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести.

