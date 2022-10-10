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    В ФАС сообщили об ажиотажном спросе на экипировку в Иркутской области

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    В Иркутской области жители жалуются на рост цен на предметы экипировки, в том числе на бронешлемы и бронежилеты. Об этом рассказал глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Кулиш, передает 10 октября ТАСС.

    Спрос вырос на фоне объявленной в России частичной мобилизации, уточнил Кулиш.

    «Мобилизация вызвала ажиотажный спрос, и фактически наиболее востребованный ассортимент товаров был вымыт с полок этих магазинов. Тем не менее какая-то часть товаров присутствует <…> Наиболее предприимчивые граждане пытаются заработать на этой ситуации», — рассказал он.

    В большинстве жалоб речь идет о росте цен на товары на сайтах объявлений. Глава региональной ФАС отметил, что влиять на действия продавцов ведомство с точки зрения законодательства не имеет права.

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