Похищение ради спасения. В Веселом Поселке по просьбе матери насильно посадили в машину парня

В единую службу 112 накануне около половины девятого вечера позвонила девочка-подросток, который сообщила, что знакомого ее подруги у дома 11 по улице Шотмана насильно посадили в машину четверо, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 октября. Звонившая также сообщила, что машина была из сервиса кашеринга и вспомнила её номер.

По всему городу полиция Петербурга искала белую «Киа», в которую насильно посадили в 17-летнего. Преступление оказалось семейной драмой.

В городе объявили план «Перехват» и около девяти автомобиль нашли на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе в поселке Понтонный.

За рулем машины сидел 27-летний житель Отрадного. А в салоне помимо 17-летнего увезенного парня были двое — 39-летний петербуржец и 22-летний житель Бугров.



Всех доставили в следственный отдел СК по Невскому району. Подростка перед этим осмотрела скорая и выявила у него травмы головы, ушибы и ссадины.



Когда сотрудники правоохранительных органов дозвонились до его матери, то 37-летняя женщина заявила, что сама просила задержанных отвезти её сына на лечение в центр психологической помощи, который находится в Отрадном. По её словам, подросток употребляет запрещенные вещества.

