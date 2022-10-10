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    Похищение ради спасения. В Веселом Поселке по просьбе матери насильно посадили в машину парня

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    По всему городу полиция Петербурга искала белую «Киа», в которую насильно посадили в 17-летнего. Преступление оказалось семейной драмой.

    В единую службу 112 накануне около половины девятого вечера позвонила девочка-подросток, который сообщила, что знакомого ее подруги у дома 11 по улице Шотмана насильно посадили в машину четверо, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 октября. Звонившая также сообщила, что машина была из сервиса кашеринга и вспомнила её номер.

    В городе объявили план «Перехват» и около девяти автомобиль нашли на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе в поселке Понтонный.

    За рулем машины сидел 27-летний житель Отрадного. А в салоне помимо 17-летнего увезенного парня были двое — 39-летний петербуржец и 22-летний житель Бугров.

    Всех доставили в следственный отдел СК по Невскому району. Подростка перед этим осмотрела скорая и выявила у него травмы головы, ушибы и ссадины.

    Когда сотрудники правоохранительных органов дозвонились до его матери, то 37-летняя женщина заявила, что сама просила задержанных отвезти её сына на лечение в центр психологической помощи, который находится в Отрадном. По её словам, подросток употребляет запрещенные вещества.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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