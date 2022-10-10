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    Business Insider: Германии хватит снарядов на два дня боев из-за поставок Украине

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    В случае начала боевых действий немецкие войска будут иметь боеприпасов на 1–2 дня из-за поставок в адрес Украины. Об этом сообщает 10 октября издание Business Insider со ссылкой на неназванные источники среди официальных лиц бундестага и представителей военной промышленности.


    Комиссар бундестага по обороне Ева Хегль заявила, что для достижения оперативной готовности немецкой армии нужны изменения. Так, Германии предстоит дополнительно потратить на закупку боеприпасов 20 млрд евро. Также не хватает складов, поэтому в этом вопросе предстоит принять «много усилий», уточнила она.

    По правилам НАТО, пишет Business Insider, все страны-участницы должны иметь объем боеприпасов на 30 дней боевых действий.

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