Гутерриш призвал Совбез ООН направить военные силы в Гаити

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил в Совет Безопасности ООН варианты поддержки порядка в Гаити. Он предлагает рассмотреть запрос о вводе вооруженных сил, чтобы решить гуманитарный кризис. Об этом говорится на сайте ООН 9 октября.

По его словам, военные должны будут обеспечивать свободное передвижение воды, топлива, продовольствия и медикаментов населению и медицинским учреждениям.

На прошлой неделе с просьбой о помощи к международному сообществу обратился премьер Гаити Ариэль Анри. Он просит освободить дороги от вооруженных банд, чтобы бензин поступал на заправки, а люди могли ходить на работу и в школы без страха.