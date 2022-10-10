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    Гутерриш призвал Совбез ООН направить военные силы в Гаити

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    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил в Совет Безопасности ООН варианты поддержки порядка в Гаити. Он предлагает рассмотреть запрос о вводе вооруженных сил, чтобы решить гуманитарный кризис. Об этом говорится на сайте ООН 9 октября.

    По его словам, военные должны будут обеспечивать свободное передвижение воды, топлива, продовольствия и медикаментов населению и медицинским учреждениям.

    На прошлой неделе с просьбой о помощи к международному сообществу обратился премьер Гаити Ариэль Анри. Он просит освободить дороги от вооруженных банд, чтобы бензин поступал на заправки, а люди могли ходить на работу и в школы без страха.


    Проблемы с бандами возникли на Гаити на фоне вспышки холеры. Недавно зафиксировали первые случаи спустя три года, как страна справилась с эпидемией. Медпомощь населению осложнена из-за блокировки дорог вооруженными формированиями.

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