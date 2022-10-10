«Ведомости»: Встреча Путина и Гросси может пройти в Петербурге

Переговоры президента РФ Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси могут состояться на этой неделе. Об этом 10 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников издания, не исключено, что встреча может пройти в Петербурге во вторник, 11 октября.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал 6 октября, что визит Гросси готовится, но не уточнил детали. Сам гендиректор МАГАТЭ рассказывал 4 октября, что планирует посетить Москву и Киев.