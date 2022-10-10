«Неудобная» тема. Почему отношение к психическим заболеваниям пора менять

Тема душевных расстройств табуирована в обществе: пациенты до последнего не хотят обращаться за помощью, их родные предпочитают не замечать ничего «странного». Почему стоит поступать ровно наоборот, рассказывает новый проект «Фонтанки». Он приурочен ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.



Одно из самых распространенных психических расстройств — шизофрения*. В нашем проекте мы рассказываем, почему она возникает и какие у нее симптомы. Также в материале развенчиваются многие мифы, связанные с этим диагнозом. Нужно ли изолировать страдающих шизофренией? Правда ли, что такие люди опасны? Действительно ли шизофрения — приговор? Ответы на эти вопросы вы узнаете в тексте. Спойлер: да, заболевание распространенное и серьезное, но вовремя поставленный диагноз и начатая терапия могут вернуть человека в общество.



В последнее время среди медийных личностей появилась своеобразная «мода»: признаваться в соцсетях в том, что у них биполярное расстройство (БАР). При этом чаще всего творческие люди эпатируют, приписывая себе несуществующий диагноз. Почему такое поведение обесценивает важную тему? Как отличить заболевание от простой импульсивности или повышенной эмоциональности? Почему на диагностику могут уйти годы? Чем могут помочь близкие? Факты о биполярном расстройстве, о которых вы ранее, возможно, даже не слышали, мы собрали в материале.



Изменение отношения общества к пациентам с психическими заболеваниями — шизофренией и биполярным расстройством в частности — одна из важных социальных задач фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». Совместный проект с «Фонтанкой» — еще один шаг в этом направлении.



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