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    В России предложили создать Агентство по делам одиночества

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    7 комментариев

    Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением о создании в России Агентства по делам одиночества для предоставления психологической помощи одиноким гражданам. Инициатива находится на стадии обсуждения с экспертами, сообщил 9 октября ТАСС.

    Как отметил депутат, сегодня в России сложилась «сложная ситуация в психологическом плане», люди напряжены, обеспокоены. «Хорошо, когда у человека есть родные и близкие, друзья, с которыми можно это беспокойство и тревогу пережить, получить поддержку. Но, к сожалению, есть очень много людей, которые совершенно одиноки, у них нет ни родственников, ни друзей», — сказал парламентарий.

    «Сейчас мы наблюдаем у людей большую потребность в психологической помощи, и очень часто в региональные отделения ЛДПР за бесплатной психологической помощью приходят именно одинокие люди. В связи с этим возникла инициатива создания Агентства по делам одиночества», — пояснил Леонов.

    По его мнению, оказанием психологической помощи россиянам должна заниматься отдельная структура или служба, а не органы социальной защиты, так как сегодня они «крайне перегружены». Такая служба могла бы выявлять одиноких людей и организовывать их досуг, проводить определенные профилактические мероприятия.

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    Комментарии 7

    Evil_Dogooder09 Окт 2022 в 17:05
    Не такая плохая идея, кстати. Те же сайты знакомств, на которые раньше была какая-то надежда, себя изжили, к примеру: с одной стороны, их заполонили боты и мошенники; с другой стороны, их модель заработка (реклама и платные услуги) несовместима с хорошей работой: если все тут же будут находить "свою половинку", заработка не будет, так что им невыгодно реально помогать людям находить хорошие пары. Всякие секции и клубы у нас есть только для детей. Как только стал взрослым — всё, крутись, как хочешь, и за свой счёт. Наши предки тоже этого не имели, но решали это регулярными праздниками и гуляниями, а в наше время эти традиции вымерли, и в итоге: люди "просто так" не знакомятся. Как закончил школу и ВУЗ, всё, жизнь тебя с большим количеством новых людей "просто так" сводить перестаёт. Круг доступных лиц, которые могли бы стать новыми друзьями или пробудили романтические чувства, сужается до минимума. Старые способы с этим бороться мы отринули, а новых не нажили.
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