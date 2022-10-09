В России предложили создать Агентство по делам одиночества

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением о создании в России Агентства по делам одиночества для предоставления психологической помощи одиноким гражданам. Инициатива находится на стадии обсуждения с экспертами, сообщил 9 октября ТАСС.
Как отметил депутат, сегодня в России сложилась «сложная ситуация в психологическом плане», люди напряжены, обеспокоены. «Хорошо, когда у человека есть родные и близкие, друзья, с которыми можно это беспокойство и тревогу пережить, получить поддержку. Но, к сожалению, есть очень много людей, которые совершенно одиноки, у них нет ни родственников, ни друзей», — сказал парламентарий.
«Сейчас мы наблюдаем у людей большую потребность в психологической помощи, и очень часто в региональные отделения ЛДПР за бесплатной психологической помощью приходят именно одинокие люди. В связи с этим возникла инициатива создания Агентства по делам одиночества», — пояснил Леонов.
По его мнению, оказанием психологической помощи россиянам должна заниматься отдельная структура или служба, а не органы социальной защиты, так как сегодня они «крайне перегружены». Такая служба могла бы выявлять одиноких людей и организовывать их досуг, проводить определенные профилактические мероприятия.