В России предложили создать Агентство по делам одиночества

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением о создании в России Агентства по делам одиночества для предоставления психологической помощи одиноким гражданам. Инициатива находится на стадии обсуждения с экспертами, сообщил 9 октября ТАСС.

Как отметил депутат, сегодня в России сложилась «сложная ситуация в психологическом плане», люди напряжены, обеспокоены. «Хорошо, когда у человека есть родные и близкие, друзья, с которыми можно это беспокойство и тревогу пережить, получить поддержку. Но, к сожалению, есть очень много людей, которые совершенно одиноки, у них нет ни родственников, ни друзей», — сказал парламентарий.