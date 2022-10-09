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    Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы-1»

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    Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы-1». В воскресенье он одержал победу на Гран-при Японии и стал недосягаем в общем зачете для идущего вторым монегаска Шарля Леклера из «Феррари». Леклер финишировал в гонке вторым, но получил пятисекундный штраф и откатился на третью позицию, что обеспечило чемпионство Ферстаппену. Вторым в гонке в итоге стал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».

    Также в топ-10 по итогам Гран-при попали: 4. Эстебан Окон, «Альпин»; 5. Льюис Хэмилтон, «Мерседес»; 6. Себастьян Феттель, «Астон Мартин»; 7. Фернандо Алонсо, «Альпин»; 8. Джордж Расселл, «Мерседес»; 9. Николас Латифи, «Уильямс»; 10. Ландо Норрис, «Макларен».

    По итогам 18 этапов из 22 на счету Ферстаппена 366 очков. Ферстаппену 25 лет, он во второй раз стал чемпионом мира, свой первый титул он завоевал по итогам прошлого сезона. В текущем чемпионате Ферстаппен 14 раз поднимался на подиум, одержав 12 побед.

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