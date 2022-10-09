Туроператоры: Аннуляции путевок в Крым не превышают 25 процентов

Туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%, рассказали РИА Новости представители крупных российских туроператоров.

«По аннуляциям (путевок в Крым. — Прим. ред.) — не более 25%. Туристы с дальними заездами на ноябрьские праздники или Новый год туры не аннулируют», — рассказали в «Интуристе».

Там сообщили, что путешественники, несмотря ни на что, продолжают отправляться на отдых на полуостров. «У нас есть те, кто вчера успешно заехал в отель», — уточнили в пресс-службе компании.

