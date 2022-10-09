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    Туроператоры: Аннуляции путевок в Крым не превышают 25 процентов

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    Туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%, рассказали РИА Новости представители крупных российских туроператоров.

    «По аннуляциям (путевок в Крым. — Прим. ред.) — не более 25%. Туристы с дальними заездами на ноябрьские праздники или Новый год туры не аннулируют», — рассказали в «Интуристе».

    Там сообщили, что путешественники, несмотря ни на что, продолжают отправляться на отдых на полуостров. «У нас есть те, кто вчера успешно заехал в отель», — уточнили в пресс-службе компании.

    В «Интуристе» также рассказали, что те туристы, у которых планово закончился отдых, возвращаются домой. «Большинство едет домой на поездах сегодня», — указали там.

    «Порядка 2–3% аннулировали из ближайших заездов, те, кто был в Крыму, на сутки задержались, сегодня уезжают», — сказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

    В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.

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