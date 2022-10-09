Киргизия отказалась от «Нерушимого братства». Учения ОДКБ в стране проводиться не будут

Министерство обороны Киргизии отменило проведение командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2022». Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой киргизское агентство 24.kg. Причины такого решения не уточняются.
Учения должны были пройти 10–14 октября. На них пригласили наблюдателей из Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии. В рамках учений планировалось отработать обеспечение режима прекращения огня.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу в секретариат ОДКБ. На момент публикации в пресс-службе не смогли уточнить, состоятся ли учения в другом месте или они отменены полностью.
В организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Учения с миротворческими силами организации «Нерушимое братство» проводятся с 2012 года.