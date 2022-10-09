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    На Фонтанке причал врезался в 1-й Инженерный мост

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    3 комментария

    До закрытия навигации на рукавах Невы остается месяц, а по Фонтанке уже поплыли первые причалы. Причем поплыли не очень аккуратно. 9 октября очевидцы запечатлели, как конструкция врезалась в 1-й Инженерный мост. Будка на причале просто не поместилась под аркой.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Подписчик паблика «ДТП и ЧП» опубликовал видео, на котором кораблик тащит причал с двумя мужчинами. Громко крича, они давали команды капитану, но дебаркадер оказался слишком неповоротливым. Перед ударом об мост мужчины бросились врассыпную, а после столкновения отталкивали причал от моста при помощи палок.

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