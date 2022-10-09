Более 10 млн рублей похитили мошенники со счетов пенсионерок из Петербурга

Доверчивые пожилые петербурженки потеряли крупные суммы, поверив мошенникам. Впрочем, одна из трех дам так и не смогла вспомнить, что разговаривала с кем бы то ни было. Подробности 9 октября узнала «Фонтанка».
Жительница Политехнической улицы обратилась в полицию накануне днем. 82-летняя женщина рассказала, что ей звонила «сотрудница ЦБ» и убеждала сохранить накопления, переведя их на безопасные счета. Пенсионерка перевела 5 млн 250 тыс. рублей — вероятно, все, что у нее было.
Соседка потерпевшей по Калининскому району лишилась 3 млн 792 тыс. рублей. Говорит, что по телефону ни с кем не общалась, данные карт никому не диктовала.
78-летняя дама из центра Петербурга перевела мошенникам 1 млн 120 тыс. рублей. Действиями пенсионерки руководила «сотрудница ЦБ», пугавшая неизвестными похитителями накоплений.