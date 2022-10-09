    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    759мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.25eur59.98
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    В Петербурге охранник умер при задержании мужчины, нарисовавшего на стене церковный крест

    7599
    10 комментариев

    Охранник ЖК «Суоми» на Васильевском острове погиб во время борьбы за чистоту стен. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 октября. Пожилой мужчина скончался, задерживая хулигана.

    Накануне днем в полицию поступило сообщение о групповой драке в районе дома 5 по улице Беринга. Звонивший рассказал, что сотрудники охраны пытались задержать мужчину, в итоге пострадал пожилой сотрудник. Прибывший на место наряд выяснил, что 68-летний охранник задерживал 36-летнего хулигана, нарисовавшего на стене дома граффити в виде церковного креста. Во время погони или борьбы пожилой работник потерял сознание, а вскоре скончался в машине скорой помощи.

    Художника задержали и оформили протокол о мелком хулиганстве. С места изъяты пять зажигалок и шапка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close