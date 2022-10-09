В Петербурге охранник умер при задержании мужчины, нарисовавшего на стене церковный крест

Охранник ЖК «Суоми» на Васильевском острове погиб во время борьбы за чистоту стен. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 октября. Пожилой мужчина скончался, задерживая хулигана.



Накануне днем в полицию поступило сообщение о групповой драке в районе дома 5 по улице Беринга. Звонивший рассказал, что сотрудники охраны пытались задержать мужчину, в итоге пострадал пожилой сотрудник. Прибывший на место наряд выяснил, что 68-летний охранник задерживал 36-летнего хулигана, нарисовавшего на стене дома граффити в виде церковного креста. Во время погони или борьбы пожилой работник потерял сознание, а вскоре скончался в машине скорой помощи.