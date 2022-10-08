Баскетбольный «Зенит» одержал первую победу в сезоне

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился второй матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы-Пари». Встреча проходила 8 октября в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» и завершилась победой гостей со счётом 65:60.



Самыми результативными игроками «Зенита» стали Трэй Томпкинс (18 очков и 10 подборов), а также Дмитрий Кулагин и Ричард Соломон (по 8 очков).



У «Пармы-Пари» отличились Александр Платунов (18 очков) и Малик Дима (16).

