    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    4 м/с, южн

    755мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.25eur59.98
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург
    ТЕМА ДНЯ

    Крымский мост

    Баскетбольный «Зенит» одержал первую победу в сезоне

    932
    обсудить

    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился второй матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы-Пари». Встреча проходила 8 октября в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» и завершилась победой гостей со счётом 65:60.

    Самыми результативными игроками «Зенита» стали Трэй Томпкинс (18 очков и 10 подборов), а также Дмитрий Кулагин и Ричард Соломон (по 8 очков).

    У «Пармы-Пари» отличились Александр Платунов (18 очков) и Малик Дима (16).

    Следующий матч «Зенит» проведёт 14 октября в Санкт-Петербурге против саратовского «Автодора».

    Напомним, что «Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ. В первой игре нового чемпионата сине-бело-голубые уступили УНИКСу со счётом 79:82.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close